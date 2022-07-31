شكرا لقرائتكم خبر عن فارق السن 40 عام.. دولف لوندجرين فى أحدث ظهور بصحبة زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهد الممثل دولف لوندجرين بصحبة زوجته إيما كروكدال، وهما يستمتعا بقضاء ليلة في حي ويست هوليود في لوس أنجلوس يوم السبت الماضى، إذ ظهر الممثل البالغ من العمر 64 عامًا في زى رسمي وهو يرتدي بدلة، بينما كانت زوجته التي تبلغ من العمر 25 عامًا تستمتع بوقتها برفقته.

موقع الديلي ميل أكد خلال تقريره أن الممثل الذى اعتاد على لعب أدوار الأكشن يستمتع بوقته خلال الفترة الجارية مع زوجته برغم فارق السن الكبير والذى يصل إلى قرابة 40 عاماً لم تمنع تفاهم الثنائي.



دولف بصحبة زوجته

ويأتى ذلك بعدما كشف الممثل دولف لوندجرين، الذي لعب دور King Nereus، في الجزء الأول من Aquaman، عن الوقت الذي يمكن أن يبدأ فيه تصوير الجزء التانى في المملكة المتحدة، حيث قال Lundgren: "ربما أقوم بتصوير Aquaman 2 هذا الصيف في لندن، "، وفقا لما نشر على موقع " flickeringmyth ".



دولف وزوجته

واصل لوندجرين كلامه قائلا " دورى في الجزء الأول من Aquaman تجربة رائعة على الرغم من عدم ارتياحه من وضعه لأيام التصوير الطويلة".

وأضاف لوندجرين "[ Aquaman] كانت بالتأكيد تجربة جديدة، وكان من الممتع العمل مع جميع الممثلين العظماء - هناك [ويليم] دافو، وباتريك ويلسون، وبالطبع جيسون موموا "