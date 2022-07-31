أسماء أبو اليزيد تتعرض لإصابة قوية في أنفها

كتب امير فتحي في الأحد 31 يوليو 2022 05:51 مساءً - كشفت الفنانة ” أسماء أبو اليزيد ” عن تعرضها لإصابة في أنفها دون الكشف عن أسباب الإصابة بها .
فنشرت أسماء أبو اليزيد عبر حسابها على إنستجرام صورة لها من خلال خاصية الاستوري والتي ظهرت بها وهي تضع ضمادة على أنفها وترفع علامة النصر .
وكتبت الفنانة أسماء أبو اليزيد في تعليقها على الصورة : ” الحمد لله .. قدر ولطف ” .
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