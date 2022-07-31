” زوجة فخورة ” .. ريهام حجاج توجه رسالة إلى زوجها بمناسبة لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب امير فتحي في الأحد 31 يوليو 2022 05:51 مساءً - أعربت الفنانة ” ريهام حجاج ” عن سعادتها وفخرها بزوجها النائب ورجل الأعمال ” أحمد حلاوة ” على خلفية اللقاء الذي جمع الأخير بالرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” .

ونشرت ريهام حجاج عبر حسابها على إنستجرام مجموعة من الصور من لقاء زوجها أحمد حلاوة بالرئيس عبد الفتاح السيسي .

وكتبت الفنانة ريهام حجاج في تعليقها على الصور موجهة رسالة إلى زوجها : ” تحيا مصر .. زوجة فخورة ” .