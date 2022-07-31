كتب امير فتحي في الأحد 31 يوليو 2022 05:51 مساءً - أعربت الفنانة ” ريهام حجاج ” عن سعادتها وفخرها بزوجها النائب ورجل الأعمال ” أحمد حلاوة ” على خلفية اللقاء الذي جمع الأخير بالرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” .
ونشرت ريهام حجاج عبر حسابها على إنستجرام مجموعة من الصور من لقاء زوجها أحمد حلاوة بالرئيس عبد الفتاح السيسي .
وكتبت الفنانة ريهام حجاج في تعليقها على الصور موجهة رسالة إلى زوجها : ” تحيا مصر .. زوجة فخورة ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ” زوجة فخورة ” .. ريهام حجاج توجه رسالة إلى زوجها بمناسبة لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.