بالفيديو .. رقص نيكول سعفان وطارق العريان في حفل عمرو دياب

كتب امير فتحي في الأحد 31 يوليو 2022 05:51 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من أحدث ظهور لعارضة الأزياء ” نيكول سعفان ” برفقة المخرج ” طارق العريان ” أثناء حضورهما لحفل عمرو دياب الأخير بالساحل الشمالي .

وظهرت نيكول سعفان في مقطع فيديو وهي ترقص إلى جانب طارق العريان على أنغام أغنية (اللي يمشي) للهضبة عمرو دياب .

وفي مقطع فيديو آخر ظهرت نيكول سعفان وهي تمسك بذراع طارق العريان وتتمايل معه واضعة رأسها على كتفه في لقطات رومانسية أثناء التفاعل مع الأغاني في الحفل .

يذكر أن الأنباء حول وجود علاقة بين عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان وطارق العريان بدأت بعد أن أعلن الأخير انفصاله عن الفنانة السورية ” أصالة نصري ” .

وظهر الثنائي في العديد من المناسبات الاجتماعية مع أصدقائهم في الوسط الفني وأصبحا يظهران كثيراً معاً في الفترة الأخيرة .