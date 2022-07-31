شكرا لقرائتكم خبر عن موراتا على ردار العودة للدوري الإيطالي فى الميركاتو الصيفي الحالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير إيطالية أن نادي يوفينتوس الإيطالي يسعي لحسم التعاقد مع لاعبه السابق ألفارو موراتا، يأتي ذلك ضمن إطار تدعيم الفريق للخط الأمامي خلال الإنتقالات الصيفية الحالية، حيث أن إدارة" السيدة العحوز " تنوي التعاقد مع المهاجم الأسباني لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وواصلت التقارير أن رغبة النادي الإيطالي التعاقد مع اللاعب، تأتي من سابق تجربة اللاعب داخل صفوف الفريق الإيطالي فى فترتين سابقتين، ومحاولة إنتشال الخط الهجومي للفريق فى الموسم الجديد، بعد الضعف الذي ظهر عليه مهاجمي الفريق فى الموسم الماضي.

موقف الفريق الأسباني من رحيل اللاعب

من جانبه أكد سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد أنه لا يمانع فى رحيل اللاعب خلال الفترة المقبلة، لكن أن يكون الرحيل على سبيل الإعارة وليس البيع النهائي، نظرٱ لخبرة اللاعب الكبيرة وإحتياج الأتليتك له فى المستقبل، وبرر المدرب موقفه فى الإشادة بعناصر الفريق الحالية، وإمتلاك فريقه العديد من العناصر الشابة.

وتسعي إدارة الفريق الأسباني فى تحقيق أكبر إستفادة ممكنة من إعارة اللاعب، فى الوقت الذي أكد مسئولي الفريق للغريم الإيطالي عدم تحمله أي عوائد مادية خلال فترة الإعارة، على أن يتم مسئولي يوفينتوس عقد اللاعب كاملا فى تلك السنة.

كيف يفكر اللاعب فى مستقبله داخل الكاليتشو

وأفادت مصادر قريبة من اللاعب أنه يريد الرحيل خلال الفترة المقبلة، وأن رغبته تتمثل فى العودة لناديه الإيطالي من جديد، فى الوقت الذي يحاول أصدقائه إقناعه بالبقاء فى الدوري الأسباني، نظرٱ أن رحيل اللاعب لويس سواريز سيفتح له الطريقة أمام المشاركة بشكل أساسي.

وأكد اللاعب أنه فى كلتا الحالتين سيتواجد بشكل كبير فى التشكيل الأساسي لأيا من الفريقين، إلى أن الفريق الإيطالي من الفرق التي كان لها دور كبير فى مسيرته، إضافة إلى مساندته ودعمه بعد رحيله من ريال مدريد الأسباني، فى إشارة إلى أنه لا يستطيع رفض العرض الإيطالي.