شكرا لقرائتكم خبر عن DC League of Super-Pets يتصدر شباك التذاكر الأمريكى بـ9.3 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن أفلام الأبطال الخارقين قادرة على التصدر وفتح أبواب شباك التذاكر الأمريكى حتى إذا كان الكلاب هم الأبطال الخارقين، فبعد تصدر أفلام الأبطال الخارقين أكثر من مرة بعد أزمة الإغلاق تتصدر الدراما الكوميديا "DC League of Super-Pets" أعلى المخططات المحلية فى افتتاحها، حيث حصل الفيلم على 9.3 مليون دولار إيرادات من 4314 دور عرض فى يوم الافتتاح، حسبما نشر موقع variety.

ورغم أن هذا كافٍ لإصدار Warner Bros ليحتل المركز الأول فى شباك التذاكر، لكنه بعيد عن أقوى افتتاح لفيلم رسوم متحركة هذا الصيف، وهو فيلم "Lightyear"الذى حقق 50.2 مليون دولار فى افتتاحه فى يونيو.



DC League of Super-Pets

ويدور فيلم الأنيمشن DC League of Super-Pets بعد أن يتم الاستيلاء على Justice League بواسطة Lex Luthor، حيث يشكل الكلب سوبرمان، Krypto، فريقًا من الحيوانات الأليفة التى تم منحها قوى خارقة: كلب يدعى Ace، الذى يصبح قويًا وخنزير اسمه PB ، يمكن أن يكبر حجمه بشكل كبير، وسلحفاة تدعى Merton، والتى تصبح فائقة السرعة، والسنجاب الذى يدعى Chip، الذى يكتسب قوى كهربائية.

ويشارك مجموعة من النجوم العالمين فى بطولة فيلم الأنيمشن DC League of Super-Pets صوتيا، منهم دواين جونسون، وكيفن هارت وكيانو ريفز وكيت ماكينون وفانيسا باير وجون كراسينسكى ودييجو لونا وناتاشا ليون، وغيرهم.