شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تحيى حفلاً غنائيًا فى تونس 20 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة شيرين عبد الوهاب، حفلا غنائيا، فى تونس، يوم 20 أغسطس المقبل ضمن فعاليات مهرجان قرطاج، ومن المقرر أن تقدم شيرين بالحفل باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

تطرح النجمة شيرين عبد الوهاب، أغنية جديدة بعنوان "عودتنى الدنيا" بالتعاون مع النجم تامر عاشور (ملحن الأغنية) والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة .

عودتنى الدنيا" من كلمات أحمد المالكى وألحان تامر عاشور وتوزيع نابلسى، وتنتمى للأغانى الدرامية التي تميزت فيها شيرين عبد الوهاب وتامر عاشور.

من ناحية أخرى، طرح النجم تامر عاشور أحدث أعماله الغنائية "هى الناس" كلمات أحمد المالكى، وألحان محمد خلف، وتوزيع أنور عمر وميكس & ماستر صقر، على موقع يوتيوب، والتى يفتتح بها موسم الصيف الغنائى، حيث يستعد عاشور لإطلاق أكثر من أغنية سينجل جديدة خلال الموسم حسب الخطة التي وضعها خلال الفترة الماضية.