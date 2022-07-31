شكرا لقرائتكم خبر عن كيرة والجن يربح مليونا و189 ألف جنيه ليلة أمس السبت في شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "كيرة والجن" إيرادات بلغت مليون 189 ألف جنيه فى شباك تذاكر أمس السبت، لتضاف إلى ما حققه الفيلم خلال الفترة الماضية وتكون المحصلة 93 مليوناً و500 ألف جنيه، حصدها الفيلم خلال 28 يوم عرض فقط إذ انطلق فى دور العرض السينمائية يوم 30 يونيو الماضى.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

"كيرة والجن" يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19 إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.