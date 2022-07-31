شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة ومروان خورى يحييان حفلا غنائيا فى لبنان 13 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى نجمى لبنان كارول سماحة ومروان خورى، حفل غنائى فى موطنهما، يوم 13 أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يقدم كل منهما باقة من أجمل أغانيهم القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.





وطرحت النجمة اللبنانية كارول سماحة، الأيام الماضية، أحدث كليباتها الغنائية التي تحمل اسم "إجازة"، والتى قدمت فيه جرعة غنائية استعراضية درامية مبهرة، استكملت به سلسلة النجاحات الغنائية التى قدمتها بتوقيع المخرجة بتول عرفة،حيث تقدمها بتول من خلال هذا الكليب فى شكل استعراضى غنائى مبهج، بعدما سبق وقدمتها من قبل بأشكال متعددة ومختلفة، فقدمتها فى قالب تمثيلى درامى تراجيدى بكليب "شكرا"، وآخر كوميدى بكليب "bon voyage" ، وآخر استعراضى بكليب "ياشباب يابنات".

أغنية "أجازة"، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمد رحيم، وتوزيع سليمان دميان، وإنتاج: لايف ستايلز ستديو، وإخراج: بتول عرفة.

يذكر أن كليب " أجازة" هو التعاون الرابع الذي جمع الفنانة كارول سماحة بالمخرجة بتول عرفة، عقب نجاح فيديو كليب "bon voyage” ، و " شكراً" ، و"ياشباب يابنات".