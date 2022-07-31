شكرا لقرائتكم خبر عن بريتنى سبيرز تنتهى من كتابة مذكراتها وتأخر موعد طرح الإصدار لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت النجمة العالمية بريتنى سبيرز، أخيرًا من كتابة مذكراتها، وهو الكتاب الذى طال انتظاره من جمهور وعشاق نجمة البوب، وذلك كونه يتعمق فى حياتها وعلاقتها بعائلتها وسنوات ترعرعها، لذلك أصبح الإعلان عن الانتهاء من مذكراتها سببًا للاحتفال بين المعجبين، ومع ذلك، تسبب النقص الهائل فى الورق فى تأخير كبير لموعد نشر الكتاب، حسبما ذكرت TMZ.

وقالت المصادر للصحيفة، إنه "لا يوجد وقت متوقع لمعالجة مشكلة النقص فى الورق، مما تسبب فى توقف مفاجئ فى تاريخ طرح الإصدار"، وحسب التقرير أرادت بريتنى وفريقها فى الأصل إتاحة المذكرات فى يناير من العام المقبل.

وأكدت المصادر لـ TMZ أن مذكرات بريتنى الكاشفة لأحداث فارقة فى حياتها ستنشر تحت إدارة Simon & Schuster، أحد أكبر الناشرين الأمريكيين، ووقعت مغنية Baby One More Time ، 40 عامًا، صفقة نشر الكتاب، فى وقت سابق من هذا العام، وتحديدًا فى فبراير، وحصلت فى المقابل على 15 مليون دولار مقدمًا.

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن بريتنى سبيرز، قررت العودة للغناء مرة أخرى لأول مرة منذ الحكم بإنهاء وصاية والدها عليها فى نوفمبر الماضى، وتعود نجمة البوب لجمهورها من خلال دويتو غنائى لأغنية كلاسيكية مع المغنى الإنجليزى إلتون جون، حسبما ذكر موقع pagesix.

وحسب التقرير، أكد مصدر تعاون بريتنى سبيرز مع المغنى العالمى إلتون جون لإصدار نسخة جديدة من أغنيته المنفردة "Tiny Dancer" عام 1972، ومن المقرر طرحها الشهر المقبل، وفقًا لما أفاده التقرير الذى كشف أن النجمين التقيا فى استوديو تسجيل فى بيفرلى هيلز الأسبوع الماضى لتسجيل الأغنية، وكشف المصدر أيضًا أن الفكرة كانت من اقتراح إلتون جون وأعجبت بريتنى على الفور.