شكرا لقرائتكم خبر عن جايسون موموا يكشف عودة بن أفليك لشخصية "بات مان" فى "Aquaman and Lost Kingdom" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى جايسون موموا، نجم أفلام Aquaman عن عودة بن أفليك مرة أخرى بشخصية بات مان في فيلمه القادم Aquaman and the Lost Kingdom، وفقا لموقع نيويورك بوست".

ونشر جايسون موموا، مجموعه صور عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، تجمعه بالنجم بن أفليك خلال تصويرهم أحد مشاهد فيلم Aquaman and the Lost Kingdom، وظهر بن أفليك بالملابس الخاصة بشخصية بروس واين، فى عالم "دى سى".

وسبق أن كشفت الشركة المنتجة للفيلم المنتظر Aquaman 2، عن تأجيل طرح عرض الفيلم في دور العرض السينمائي، ومن المقرر أن يطرح الفيلم الجديد تحت اسم Aquaman and the Lost Kingdom، وكان من المفترض أن يصل دور العرض المختلفة حول العالم في 16 ديسمبر من العام الجارى 2022، لكنه سيطرح في 17 مارس من العام المقبل 2023.

وكان قد حقق الجزء الأول من فيلم Aquaman إيرادات وصلت إلى مليار و148 مليونًا و161 ألف دولار، حيث طرح في 7 ديسمبر من عام 2018، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "screenrant"

وتدور أحداث الفيلم الخيالى Aquaman حول آرثر كارى الذى يعرف أنه الوريث الشرعى لـ مملكة أتلانتس تحت الماء، والذى يجب عليه أن يتقدم لقيادة شعبه ويصبح بطلا للعالم.



جايسن مورا وبن افليك



جايسن مورا وبن افليك

الفيلم بطولة جايسون موموا، ونيكول كيدمان، وراندال بارك، وباتريك ويلسون، ودولف لوندجرين، وويليم دافو، وجراهام ماكتفيش، الفيلم من تأليف جوف جونز، ومورت واينجير، وجيمس وان، وسوف بيل، وبول نوريس، ومن إخراج جيمس وان.