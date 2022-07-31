شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسود والأصفر.. ميرنا نور الدين تشعل مواقع التواصل الاجتماعى بصور من الساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على غير عادتها بدأت الفنانة ميرنا نور الدين مؤخرا بنشر عدة صور خاصة لها من إجازتها الصيفية، والتى قضتها على أحد الشواطىء الساحلية، أشعلت به مواقع التواصل الاجتماعى، حيث نشرت خلال الأيام الماضية على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صور ترتدى فيها ملابس صيفية بسيطة منها بالأسود والأبيض والأصفر.



ميرنا نور الدين ميرنا نور الدين



ميرنا نور الدين ميرنا نور الدين



ميرنا نور الدين ميرنا نور الدين



ميرنا نور الدين ميرنا نور الدين

ميرنا نور الدين

ميرنا نور الدين شاركت فى مسلسل مسلسل "الاختيار 3" من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

فى حين مشاركة ميرنا نور الدين خلال مسلسل "دايما عامر" جاءت مع مصطفى شعبان، لبلبة، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى وإنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو على.