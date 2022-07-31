شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين وحسام حبيب.. لغوا متابعة "إنستجرام" وحذفوا الصور وبيتابعوا بعض على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطورات جديدة شهدتها قضية النجمة شيرين عبد الوهاب، وحسام حبيب، وذلك بعد الخلافات بينهما في الأونة الأخيرة، حيث حذفت شيرين عبد الوهاب، صورها التى تجمعها بحسام حبيب طليقها، وذلك بعد أن ألغت متابعته عبر "إنستجرام"، حيث قام حسام حبيب هو الآخر بإلغاء متابعة شيرين، وحذف كافة الصور التي تجمعه بها، عبر حسابه على إنستجرام.



حسام حبيب على تويتر



شيرين عبر تويتر

ولكن يبدو أن الثنائى، اهتما بتطبيق "انستجرام" فحسب، حيث ما زالت شيرين تتابع حسام حبيب عبر تويتر وفيس وبوك، ومازال حسام هو الآخر يتابع شيرين عبر تويتر، ما يعنى أنهما نسيا إلغاء المتابعة فى كافة المنصات واكتفيا بـ "انستجرام".



حسام على فيس بوك



شيرين على فيس بوك

ما يثبت أن شيرين وحسام اهتما فقط بمنصة "انستجرام"، أن الصور التى نشرتها شيرين عبر تويتر، مازالت موجودة حتى الآن، بجانب المتابعة، وأرجع بعض المتابعين هذا الأمر إلى أن الفنانين يهتمون أكثر بـ "انستجرام"، كونه يحظى بالمتابعة الأكثر عددا وتفاعلا.



تويتر شيرين



حسام حبيب وشيرين

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية قد استمعت لأقوال أقوال المطربة شيرين عبد الوهاب، وذلك حول البلاغ الذى تقدمت به إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد زوجها السابق المطرب حسام حبيب، والذى وجهت له تهمة النصب، حيث أمرت النيابة صرف المطرية عقب الاستماع الى أقوالها.

وذكر البلاغ والذى حمل رقم 32068، أن المطربة كانت تربطها بالفنان حسام حبيب علاقة زواج ثم انفصلا عن بعضهما بسبب خلافات أسرية، مضيفة أنها خلال فترة الزواج طلبت منه أن يشترى لها سيارة فارهة من أحد معارض السيارات، موضحة أنها اتفقت مع المعرض على السعر بقيمة ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون ألف جنيه مصري.

واضافت الفنانة خلال أقوالها أمام النيابة العامة ، أنها اتفقت مع المعرض على تحويل مبلغ السيارة عن طريق أحد البنوك بمدينة نصر، وأن طليقها هو من سيقوم بكافة تلك الإجراءات.

واضافت المطربة فى أقوالها ، أنها فوجئت بقيام طليقها بإنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالسيارة باسمه هو، واستخراج التراخيص الخاصة بالسيارة باسمه وليس باسمها، موضحة أنها عند سؤاله عن ذلك أجابها بأنهما أصبحا شخصا واحدا ولا فرق بين الرجل وزوجته فى اى شئ.

واضافت شرين خلال بلاغها، أنها بعد ذلك نشبت بينهما عدة خلافات أسرية أدت مما ادى باستحالة الاستمرار فى الزواج بينهما، وأنها طلبت من طليقها الفنان حسام حبيب رد المبلغ لها أو نقل ملكية السيارة باسمها، إلا أنه لم يستجب لطلبها، موضحة أنها وقتها أيقنت أنها تعرضت لعملية نصب من زوجها السابق.