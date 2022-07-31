الارشيف / فن ومشاهير

موعد إعادة عرض مسلسل "رانيا وسكينة" على "MBC مصر"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

في أول إطلالة لهما معا تجتمع النجمتان روبي، ومي عمر، يوميا عبر شاشة "MBC مصر" بداية من "الليلة" في تمام التاسعة مساءً، من خلال المُسلسل الكوميدي الإجتماعي "رانيا وسكينة".

تدور أحداث المُسلسل الكوميدي الاجتماعي "رانيا وسكينة"، في أجواء كوميدية غير تقليدية وتجمع الكثير من الكواليس الشيقة، بين "رانيا" الفتاة الأرستقراطية التي يتهمها أهلها بالجنون، والتي تلتقي بـ"سكينة" الفتاة الفقيرة والمكافحة الهاربة من العدالة، وتحاول الفتاتان إثبات برائتهما وسط مطاردات ومغامرات كوميدية.

مسلسل "رانيا وسكينة" من بطولة روبي، ومي عمر، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وعُرض لأول مرة في موسم مسلسلات رمضان 2022.

تُعرض الكوميديا الاجتماعية "رانيا وسكينة" مع روبي ومي عمر على "MBC مصر" يومياً الساعة 9:00 مساءـ ويبدأ عرضه الأحد 31 يوليو 2022.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا