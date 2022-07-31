موعد إعادة عرض مسلسل "رانيا وسكينة" على "MBC مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

في أول إطلالة لهما معا تجتمع النجمتان روبي، ومي عمر، يوميا عبر شاشة "MBC مصر" بداية من "الليلة" في تمام التاسعة مساءً، من خلال المُسلسل الكوميدي الإجتماعي "رانيا وسكينة".

تدور أحداث المُسلسل الكوميدي الاجتماعي "رانيا وسكينة"، في أجواء كوميدية غير تقليدية وتجمع الكثير من الكواليس الشيقة، بين "رانيا" الفتاة الأرستقراطية التي يتهمها أهلها بالجنون، والتي تلتقي بـ"سكينة" الفتاة الفقيرة والمكافحة الهاربة من العدالة، وتحاول الفتاتان إثبات برائتهما وسط مطاردات ومغامرات كوميدية.

مسلسل "رانيا وسكينة" من بطولة روبي، ومي عمر، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وعُرض لأول مرة في موسم مسلسلات رمضان 2022.

تُعرض الكوميديا الاجتماعية "رانيا وسكينة" مع روبي ومي عمر على "MBC مصر" يومياً الساعة 9:00 مساءـ ويبدأ عرضه الأحد 31 يوليو 2022.