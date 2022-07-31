الحب في مواجهة السلطة والمال.. موعد عرض مسلسل "خمسة ونص" على "MBC مصر 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

ضمن سياق درامي يعكس أبعاد الصراع بين الحب من جهة والسلطة والمال من جهة أخرى داخل المُجتمع اللبناني، يجتمع النجوم قصي خولي ونادين نسيب نجيم ومعتصم النهار في الدراما الاجتماعية "خمسة ونص" الذي يبدأ عرضه "الليلة" على قناة "MBC مصر 2" في تمام العاشرة مساءً، وهو من كتابة إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.

تدور فكرة المُسلسل حول مجموعة خطوط درامية مستمدّة من الواقع، تتقاطع لترسم أحداثاً شيّقة لا تخلو من المؤامرات تارةً والخيانة والغموض طوراً، ويأتي تتر العمل التي تقدمه المطربة شيرين عبد الوهاب ليضيف طابعاً خاصاً على المسلسل.

يجمع مُسلسل "خمسة ونص" كل من نادين نجيم، قصي خولي، معتصم النهار، رفيق علي أحمد، رولا حمادة، نوال كامل، جوليان فرحات، سينتيا صموئيل، رواد عليو، نعمت عساف، كارين سلامة، نيرمين شوقي وغيرهم، وهو من كتابة إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.

يُعرض مسلسل "خمسة ونص" على "MBC مصر2" يومياً الساعة 10:00 مساءً، ويبدأ عرضه الأحد 31 يوليو 2022.