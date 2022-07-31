أول تعليق من آمال ماهر على صورتها مع ابنها الوحيد بعدما أصبح شابا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت النجمة آمال ماهر، صورة لها مع نجلها الوحيد "عمر" من زوجها السابق الملحن محمد ضياء، التُقطت لهما من كواليس حفلها الغنائي الكبير، مساء يوم الجمعة الماضي، في أرينا العلمين الجديدة.

وعلّقت آمال، على الصورة التي نشرتها عبر "ستوري" حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "كل شيء بالنسبة لي".

ولاقت صورة آمال ماهر مع ابنها "عمر"، تداولا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر فيها بعدما أصبح شابا، حيث كان آخر ظهور له عام 2015 في جلسة تصوير مع والدته، وكان عمره آنذاك 9 أعوام.

وظهر نجل آمال ماهر في الصورة الجديدة وهو يحمل والدته على يديه، احتفالًا بعودتها للغناء بعد اعتزال لنحو عام، وبعد 3 سنوات من آخر حفل غنائي لها والذي أقيم على مسرح المنارة احتفالا بصدور ألبومها "أصل الإحساس".

وأحيت النجمة آمال ماهر، مساء الجمعة، حفلا غنائيا في أرينا العلمين الجديدة، بعد فترة غياب طويلة.

وأطربت آمال ماهر جمهورها بمجموعة من أشهر أغانيها، وبينها: "طوبة فوق طوبة"، "فيك حتة غرور"، "أنا برضه الأصل"، و"اتقي ربنا فيّا" التي طالبت الحضور المشاركة في غنائها معها، وغيرها.

كما قدمت في الحفل أغنيتين جديدتين لها، هما: "ذرة رجولة" من كلمات طارق شمس، وشاركه الكتابة ملحن وموزع الأغنية أسامة سامي، و"الحكاية في مشهدين" من كلمات عمرو يحيى، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع كريم أسامة.

ومن بين حضور الحفل، وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، والفنانة إلهام شاهين وغيرهم.

وعادت المطربة آمال ماهر، إلى إحياء الحفلات الغنائية، بعد غياب وشائعات كثيرة نفتها بنفسها في فيديو ومداخلة هاتفية وجلسة تصوير جديدة.