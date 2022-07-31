"هذا فراق بيني وبينك".. تركي آل الشيخ ينشر آية قرآنية على "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، الآية رقم (78) من سورة الكهف، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

ويقول الله عز وجل في الآية الكريمة: "قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا".

ويعرض لتركي آل الشيخ حاليا مسلسل "الثمانية" من أعمال "شاهد الأصلية" على "شاهد VIP"، من تأليفه، وإخراج أحمد مدحت، وبطولة آسر ياسين، خالد الصاوي وكوكبة من نجوم مصر والعالم العربي والنجوم العالميين.

وكانت المطربة السورية أصالة نصري، أعلنت عن تعاون جديد يجمعها مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة المقبلة، وكتبت عبر حسابها على موقع "تويتر": "أغنية جديدة رح تجمعني بإنسان بحبّه ويحترمه وبتفاءل بالتعاون معه لطيبة قلبه وبساطته.. قريبا مع أبو ناصر رح نستمتع كلنا بعمل جديد، من ألحان المُبدع وليد سعد".