كتب امير فتحي في الأحد 31 يوليو 2022 03:50 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المعنية بأخبار المشاهير صورة لنجل الفنانة المصرية ” آمال ماهر ” ويدعى ” عمر ” في أحدث ظهور له .
وظهر عمر في الصورة وهو يحمل والدته بين ذراعيه في كواليس حفلها الذي أحيته مؤخرا في مدينة العلمين الجديدة بعد فترة غياب عن نشاطها الفني .
يذكر أن ” عمر ” هو نجل الفنانة آمال ماهر من زيجتها الأولى من الملحن ” محمد ضياء ” ويبلغ من العمر 18 عاما .
كانت هذه تفاصيل خبر ” أصبح شابا ” .. أحدث ظهور لنجل الفنانة آمال ماهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.