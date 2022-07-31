” أصبح شابا ” .. أحدث ظهور لنجل الفنانة آمال ماهر

كتب امير فتحي في الأحد 31 يوليو 2022 03:50 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المعنية بأخبار المشاهير صورة لنجل الفنانة المصرية ” آمال ماهر ” ويدعى ” عمر ” في أحدث ظهور له .

وظهر عمر في الصورة وهو يحمل والدته بين ذراعيه في كواليس حفلها الذي أحيته مؤخرا في مدينة العلمين الجديدة بعد فترة غياب عن نشاطها الفني .

يذكر أن ” عمر ” هو نجل الفنانة آمال ماهر من زيجتها الأولى من الملحن ” محمد ضياء ” ويبلغ من العمر 18 عاما .