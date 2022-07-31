بعد أيام من إعلان طلاقها .. نيولوك جديد ل ” منة عرفة ” في أحدث ظهور لها

كتب امير فتحي في الأحد 31 يوليو 2022 03:50 مساءً - شاركت الفنانة ” منة عرفة ” متابعيها عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري مجموعة من الصور في الظهور الأول لها بعد إعلان طلاقها رسميا مؤخرا من الفنان ” محمود المهدي ” .

وأطلت منة عرفة في إحدى الصور أثناء تواجدها بإحدى صالونات التجميل وتصفيف الشعر حيث تقوم بعمل نيولوك جديد بشعرها .

وفي صورة أخرى ظهرت منة عرفة بعد انتهاء العمل على إطلالتها الجديدة التي اعتمدت بها على تغيير لون شعرها إلى اللون الاحمر، كما قامت بتغيير طريقة تصفيفه .