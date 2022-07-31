كتب امير فتحي في الأحد 31 يوليو 2022 03:50 مساءً - شاركت الفنانة ” منة عرفة ” متابعيها عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري مجموعة من الصور في الظهور الأول لها بعد إعلان طلاقها رسميا مؤخرا من الفنان ” محمود المهدي ” .
وأطلت منة عرفة في إحدى الصور أثناء تواجدها بإحدى صالونات التجميل وتصفيف الشعر حيث تقوم بعمل نيولوك جديد بشعرها .
وفي صورة أخرى ظهرت منة عرفة بعد انتهاء العمل على إطلالتها الجديدة التي اعتمدت بها على تغيير لون شعرها إلى اللون الاحمر، كما قامت بتغيير طريقة تصفيفه .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أيام من إعلان طلاقها .. نيولوك جديد ل ” منة عرفة ” في أحدث ظهور لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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