فارس حميدة مطرب مهرجان ” مفيش صاحب ” يعتزل الغناء ويتجه للإنشاد الديني

كتب امير فتحي في الأحد 31 يوليو 2022 02:52 مساءً - أعلن مطرب المهرجانات ” فارس حميدة ” والذي سبق وشارك في مهرجان (مفيش صاحب يتصاحب) عن اعتزاله الغناء وأداء المهرجانات والاتجاه إلى الابتهالات والأناشيد الدينية .

ونشر فارس حميدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أولى أعماله في مجال الأناشيد الدينية والتي تحمل إسم (العليل – فكيف السبيل إلى أن أتوب) .

وكتب في تعليقه عليها : ” مع بداية عام هجري جديد نبدأ نحن بداية جديدة فى عالم مليء بالخير والصالحين وهو عالم الدعوة الى الله، ونسأل الله الإخلاص في العمل ” .

يذكر أن فارس حميدة كان طفلا صغيرا عندما ظهر في فيديو كليب أغنية (مفيش صاحب يتصاحب) في عام 2015 لفريق ” شبيك لبيك ” .