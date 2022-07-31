كتب امير فتحي في الأحد 31 يوليو 2022 02:52 مساءً - أعلن مطرب المهرجانات ” فارس حميدة ” والذي سبق وشارك في مهرجان (مفيش صاحب يتصاحب) عن اعتزاله الغناء وأداء المهرجانات والاتجاه إلى الابتهالات والأناشيد الدينية .
ونشر فارس حميدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أولى أعماله في مجال الأناشيد الدينية والتي تحمل إسم (العليل – فكيف السبيل إلى أن أتوب) .
وكتب في تعليقه عليها : ” مع بداية عام هجري جديد نبدأ نحن بداية جديدة فى عالم مليء بالخير والصالحين وهو عالم الدعوة الى الله، ونسأل الله الإخلاص في العمل ” .
يذكر أن فارس حميدة كان طفلا صغيرا عندما ظهر في فيديو كليب أغنية (مفيش صاحب يتصاحب) في عام 2015 لفريق ” شبيك لبيك ” .
كانت هذه تفاصيل خبر فارس حميدة مطرب مهرجان ” مفيش صاحب ” يعتزل الغناء ويتجه للإنشاد الديني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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