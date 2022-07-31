حقيقة عودة ياسمين صبري لأحمد أبو هشيمة

كتب امير فتحي في الأحد 31 يوليو 2022 02:52 مساءً - ترددت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية حول عودة الفنانة ” ياسمين صبري ” إلى زوجها السابق رجل الأعمال ” أحمد أبو هشيمة ” وذلك على خلفية ظهورهما معا في الحفل الذي أحياه الفنان ” عمرو دياب ” في إحدى القرى السياحية الشهيرة بمصر مؤخرا .

ووفقا ل ET بالعربي كشفت مصادر مقربة من الطرفين حقيقة عودة ياسمين صبري إلى أحمد أبو هشيمة حيث نفت هذه الأنباء مؤكدة على أنه لا أساس لها من الصحة وأن الانفصال بينهما ما زال قائما .

وأشارت المصادر إلى أنه لا يوجد أي تواصل بين ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة ولم يلتقيا خلال حفل عمرو دياب ولم تنشر لهما صورة واحدة تجمع بينهما خاصة أن الحفل كان مليئاً بوسائل الإعلام والصحفيين، ولو كانا التقيا لكانت صورهما ملأت الصحف .

يذكر أنه كان قد تم الانفصال بين الفنانة ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في شهر مايو الماضي بعد زواج استمر لمدة عامين .. واتفصلا في هدوء تام واحترام من جانب كلا الطرفين اللذين حرصا على عدم الكشف عن تفاصيل الأمر والخوض فيه .