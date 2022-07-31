شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة أرنولد شوارزنيجر وزوجها يحتفلان بعيد الميلاد الـ75 لنجم هوليوود.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت كاثرين شوارزنيجر، ابنة أرنولد شوارزنيجر، وزوجها كريس برات، مجموعة صور قديمة لنجم هوليوود احتفالا بمناسبة عيد ميلاده الخامس والسبعين، الذى حل أمس السبت، وشاركت كاثرين، ابنة شوارزنيجر الكبرى، البالغة من العمر 32 عامًا، والتى لعبت معه دور في فيلمTerminator ، عدة صور لهما معا عندما كانت طفلة هى وشقيقتها، إضافة إلى صور أخرى وهو فى سن متقدم.



شوارزنيجر واطفاله



شوارزنيجر



شوارزنيجر وابنته

وتظهر كاثرين فى الصور مرتديه سترة وردية تحت قميص أزرق فاتح بأزرار مفتوحة، بينما كانت تبتسم عندما كان والدها يضع أصابعه مثل "آذان الأرنب" فوق رأسها، فيما ارتدى أرنولد قميصًا أزرق فاتحًا، وبنطلون جينز متناسق، وقميصًا أبيض، وفى صورة أخرى، ظهر أرنولد وهو يحمل اثنين من أطفاله على كتفيه، كذلك أظهرت اللقطة الأخيرة أرنولد مرتديًا ملابس البحر باللون الأسود، ويحمل طفل صغير بيده.

حساب كريس برات على انستجرام



كريس برات

وعلقت كاثرين، خريجة جامعة جنوب كاليفورنيا على سلسلة الصور، "عيد ميلاد سعيد يا أبي.. نحن نحبك كثيرا.. أنت الأب الأفضل والأكثر متعة وكلنا محظوظون جدًا لوجودك في حياتنا.. عيد سعيد"، بينما نشر كريس برات، صورة له مع شوارزنيجر، عبر حسابه على انستجرام، وعلق عليها: "عيد ميلاد سعيد للرجل والأسطورة.. أحبك".