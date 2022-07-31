شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد آسر ياسين فى نزهة بحرية على متن يخت برفقة أبنائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان آسر ياسين، عن صورة برفقة أبنائه، حيث كانوا يستمتعون بالبحر والشمس على متن يخت فى إجازتهم صيفية، وعلق آسر على الصورة التى نشرها عبر حسابه على "إنستجرام"، بكلمة واحدة، هي، "أولادى".

يأتي هذا فيما سبق ونشر الفنان آسر ياسين، صورة له برفقة النجم أحمد السقا، فى ستورى "انستجرام" على حسابه الشخصى على الموقع أثناء قضاء إجازتهم الصيفية بإحدى المدن الساحلية، وعلق آسر ياسين على الصورة المنشورة بـ"الأخ الكبير"، فيما عاود السقا نشرها على حسابه معلقاً برمز "القلب" على الصورة.

حساب اسر ياسين على إنستجرام

وفى وقت سابق ظهر النجم آسر ياسين، فى إطلالة صيفية وهربا من ارتفاع درجات الحرارة، وهو يمارس السباحة وسط المياه، مشوقا جمهوره ومتابعيه، معلقا على الصورة التى نشرها عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "لن تخمن أبدًا ما الذى سأفعله؟، مضيفا: "إنه القتال، النضال، الألم والخلاصة.. تحياتى لكل المحاربين".

كما سبق وعلق الفنان آسر ياسين، على ترقية محامية النجم العالمى جونى ديب، بعد تغلبها على آمبر هيرد وتحقيق الفوز لديب، حيث إن ترقيتها جاءت على غرار ترقية شخصية ياسين فى النسخة العربية من مسلسل "سوتس"، حيث نشر آسر ياسين خبر الترقية من خلال ستوى انستجرام الخاص به وعلق عليه بـ "المسيرى زيدان".

اسر ياسين برفقة ابنائه

وعرض لآسر ياسين مسلسل "الثمانية"، بطولة خالد الصاوى وريم مصطفى، على إحدى المنصات الرقمية، من إخراج أحمد مدحت، ويشار إلى أن أحداث المسلسل تدور حول عصابة إجرامية خطيرة تقرر اغتيال أحد أعضائها بسبب مخالفته الأوامر، كما تقتل ابنته ضمن الأحداث، فيقرر الانتقام بمساعدة أحد أعضاء وحدة مكافحة الجرائم.