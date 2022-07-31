شكرا لقرائتكم خبر عن خطوبة مؤلفة "الغزالة رايقة" منة عدلى القيعى على ملحن الأغنية إيهاب عبد الواحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الشاعرة منة عدلى القيعى أمس السبت، بخطوبتها على الملحن إيهاب عبد الواحد داخل إحدى قرى منطقة الساحل الشمالى، وذلك بعد أن نشأت بينهما قصة حب أثناء تعاونهما مؤخرا فى بعض الأغانى مثل أغنية "الغزالة رايقة"، و"غلبان" لأصالة، و"سايرينا يا دنيا" و"صاحبي يا جدع" لـ أحمد سعد، وفى "حتة تانية" لعبد الباسط حمودة و"إرفع إيدك" لـ تامر حسنى ومروان موسى وهدى الشربينى، وهى الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة اليد، وذلك بحضور مجموعة من المقربين من داخل الوسط الفنى وخارجه، منهم الفنان شيكو.



من حفل الخطوبة بالساحل

كانت النجمة أصالة قد احتفلت بتحقيق أغنيتها الجديدة "غلبان" 4 ملايين مشاهدة على يوتيوب، وقد طرحتها منذ 5 أيام، والأغنية من كلمات منة القيعى، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى.

وكانت أصالة قد قالت فى تدوينة عبر حسابها على موقع فيس بوك:"الألبوم شبه خلص، وراح تسمعوا أوّل أغنية خلال الأيام القليلة الجاية بإذن الله.. وتصوير الكوفر الخاصّ بالألبوم مع مصوّر فنّان عبقرى يوسف نبيل.. رح تشوفونى معه كمان قريب بهاليومين.. الأغانى حلوة والصور حلوة بشكل غير طبيعى بعرف تأخّرت بس كلً اهتمامى لإسعادكم".