شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد إليسا تكاد تقع على المسرح أثناء حفلها الغنائى فى لبنان.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة إليسا، حفلاً غنائياً ضخماً فى موطنها لبنان، بعد غياب سنوات عديدة، وهو الحفل الذى كان ينتظره محبيها حيث تفاعل معها الجمهور بحماس شديد، وأطلت الفنانة اللبنانية بفستان أنيق باللون الأسود، وتميز بقصة الكتف الواحد من دون أكمام، ويبدو أن حماسها وترها لدرجة أنها كادت تقع على المسرح، لكنها حافظت على توازنها فى اللحظة الأخيرة.

وقالت إليسا خلال الحفل: "هذه من أكثر المرات اللى أنا مبسوطة فيها وأنا بغنى، بعد قطيعة 3 سنين عن كل شيء له علاقة بالمهرجانات فى بيروت، بهذه الطريقة نقول لبنان عاد".



اليسا تحيى حفل غنائى فى لبنان

وقدمت الفنانة اللبنانية مجموعة من أغانيها الجديدة والقديمة على المسرح، وكانت إليسا أعربت عن سعادتها قبل الحفل بقولها: "متحمسة للغاية لأولى حفلاتى فى لبنان الليلة بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات، سوف أغنى من أعماق قلبى الليلة لبلدى المحبوب وجمهورى الرائع".

يأتى هذا فيما سبق واحتفلت النجمة إليسا، بوصول أغنيتها الجديدة مع الفنان سعد لمجرد "من أول دقيقة"، إلى 150 مليون مشاهدة فى أقل من شهرين، وكتبت عبر حسابها على تويتر، قائلة: "150 مليون فى هذا الوقت القصير تجاوز توقعاتى بكل الطرق الممكنة لا شيء ولا أحد يستطيع أن يقف فى طريق سعادتى فى هذه اللحظة".



اليسا تكاد تقع على المسرح

كما احتفلت أيضًا النجمة إليسا، بوصول عدد متابعيها على حسابها على إنستجرام إلى 18 مليون متابع، وهنأها العديد من محبيها عبر حسابها على تويتر لوصولها لهذا الرقم متمنين لها المزيد من النجاح والتقدم.