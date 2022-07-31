شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى ينشر صورا من حفله فى الأردن ويعلق: حفل تاريخى وجمهور أسطورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم حسين الجسمى، صور من حفله الأخير فى الأردن عبر حسابه على إنستجرام، وكتب على الصور قائلا:"حفل تاريخى وجمهور أسطورى"، وظهر فى الصور الجمهور الذى حضر حفله.



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وطرح حسين الجسمى الأيام الماضية أغنية جديدة بعنوان" ليه" على قناته الخاصة بموقع اليوتيوب، والأغنية من كلمات مصطفى مرسي، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، مكس وماستر هاني محروس.

وكان سبق وطرح النجم حسين الجسمى أغنية "أمى جنة"، من ألحانه وكلمات الشاعر كرار الدلفى، وتوزيع زيد عادل، ومكساج وماستر جاسم محمد، وذلك للاحتفال بعيد الأم.

وتقول كلمات الأغنية: "أمى جنة الله يقول.. أمى علمتنى الأصول.. أمى بيها الخير أشوف.. أمى دنيا وبيها أطوف.. أمى دكتورة ودوا.. أمى أعز من الهوا.. أمى ما تعرف حقد أمي.. أحلى من الورد كون أحوّل عمرى الها.. كون آنا اموتن قبلها.. أمى من نجوع ناكل من إيديها.. شقد احب سوالف امى من رحت فدوة لحجيها.. ما أقلك.. أمى كعبه وما أقلك بيها اطوف.. بس اقلّك أمى عين وبليّا عين شلون.