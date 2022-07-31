شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء أبو اليزيد تشارك الجمهور صورة إصابتها فى أنفها.. وتعلق: قدر ولطف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة أسماء أبو اليزيد، عن تعرضها لإصابة فى أنفها، ونشرت أسماء، عبر خاصية "ستورى" على حسابها بموقع "إنستجرام"، صورتها، حيث يظهر على وجهها ملامح الإرهاق إضافة إلى ضمادة على أنفها بمكان الإصابة.

وعلقت أسماء أبو اليزيد، على الصورة التي ظهرت فيها بتيشيرت أبيض مرسوم عليه شخصية الكارتون موانا، "الحمد لله قدر ولطف"، رافعة يدها بعلامة النصر

وكانت الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد، احتفلت مطلع شهر يوليو الجارى، بعيد ميلادها، ونشرت فيديو من احتفالها عبر "إنستجرام"، وهى تطفئ شموع كعكة عيد ميلادها، وعلقت: "النهاردة بقا عيد ميلادى الحقيقي، 10 يوليو، شكرا لكل الحبايب اللى كلمونى واللى بعتولى وهنونى واللى احتفلوا معايا، كل سنة وأنا وانتو حلوين وطيبين وبخير".

وفى مايو الماضى انطلق عرض أولى حلقات الموسم الخامس والأخير من مسلسل "الآنسة فرح" بطولة النجوم أحمد مجدى وأسماء أبو اليزيد ورانيا يوسف، وعدد كبير من الفنانين، ويعرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية بالتزامن مع عرضه على التليفزيون، وذلك بعد انتهاء المخرج تامر فرج، من مونتاج حلقات المسلسل بالكامل.

ويستأنف الجزء الخامس من مسلسل "الآنسة فرح"، أحداث الأجزاء الماضية، بعدما تمكنَّت الشرطة من القبض على "عاصى الغول" و"ميريام"، فيما ادعى “شادي” أنه مريض بالسرطان، لتتجدد الأحداث وسط حالة من التشويق، بعد أن قررت "ميريام" الاعتراف بكل شيء للشرطة، ولكن تحت شرط واحد فقط، وهو تعيين حراسة شخصية على سجنها للأبد، حتى تتجنب ما حدث لـ"جيهان"، ويتم قتلها فى السجن فيما تتطور العلاقة من جديد بين شادى وفرح ليكشف لنا الجزء الجديد عن تفاصيل عودتهم.

ويشارك فى بطولة الجزء الخامس من مسلسل “الآنسة فرح” كل من: أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، هبة عبدالعزيز، جيلان علاء، وسيناريو وحوار محمود عزت، وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج.