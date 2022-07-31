سعيد صالح.. 8 سنوات على رحيل الخارج عن النص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تحل علينا ذكرى ميلاد ووفاة الفنان الكبير سعيد صالح، أحد أهم نجوم الكوميديا في تاريخ السينما والمسرح المصري، المتمرد صاحب البصمة واللون المختلف، ملك الارتجال والخروج عن النص.

سعيد صالح من مواليد 31 يوليو 1938 بمحافظة المنوفية، حصل ‏على ليسانس الآداب بجامعة القاهرة عام 1960، بدأ مشواره الفن وهو في سن العشرين بالعمل في مسرح الجامعة، وكانت من ‏أول عروضه الاحترافية "هالو شلبي" عام 1969 مع عبدالمنعم مدبولي.

شارك سعيد صالح بعد ذلك في "مدرسة المشاغبين" (1971) المسرحية الكوميدية الأشهر في تاريخ المسرح المصري، وأتبعها بمسرحية "العيال كبرت" (1979) والتي يعتقد الكثيرون أنها فاقت نجاح سابقتها.

ومن مسرحيات سعيد صالح أيضا "كعبلون" و"قاعدين ليه؟" و"حلو وكداب" و"الليبرو" و"الشحاتين" وغيرها، ومن أكثر ما اشتهر به على خشبة المسرح خروجه عن النص في الكثير من الأحيان.

وبالتوزاي مع النجاح المسرحي، قام سعيد صالح ببطولة الكثير من أفلام الفيديو والسينما، ومنها: "مسعود سعيد ليه" و"يا عزيزى كلنا لصوص" و"محطة الأنس" و"المحظوظ" وغيرها.

وللتليفزيون وللإذاعة قدّم أعمالا منها "السقوط في بئر سبع" و"أذكى غبي في العالم" و"سعيد صالح في زمن المصالح" وغيرها.

ويعتبر سعيد صالح رفيق درب الزعيم عادل إمام حيث شاركه في الكثير من أعماله، ومنها "الهلفوت" و"سلام يا صاحبي" وعلى باب الوزير" و"رجب فوق صفيح ساخن" وغيرها.

كان سعيد صالح كثير المشاركة في الأعمال، حيث قدّم على المسرح أكثر من 300 مسرحية و500 فيلم سينمائي.

وبدأت رحلته مع المرض عام 2005 عندما أصيب بتجلط في 3 شرايين وخضع لعملية قلب مفتوح ثم توالت أزماته الصحية، حتى رحل عن عالمنا في 1 أغسطس عام 2014.