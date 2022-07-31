"أعز أصدقائي".. محمد رمضان ينشر صورة مع نجيب ساويرس من اليونان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر الفنان محمد رمضان، صورة له مع رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، صباح اليوم الأحد.

الصورة نشرها "رمضان" عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وظهر الثنائي مع صديق ثالث لهما من جزيرة ميكونوس اليونانية.

وعلّق رمضان على الصورة، قائلا: "مع أعز أصدقائي نجيب ساويرس.. وسامي".

وأحيا النجم محمد رمضان، مساء الخميس، حفلا غنائيا باليونان، رفع لافتة كامل العدد، ومن بين الأغاني التي قدّمها خلال الحفل: "بلالين" و"تنطيط" و"إنساي" و"الملك" و"ثابت" و"مافيا" و"نمبر وان"، وغيرها.

يذكر أن آخر الأعمال الغنائية التي طرحها محمد رمضان على "يوتيوب" أغنية "تنطيط" من تنفيذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج بثينة.