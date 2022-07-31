"قدر ولطف".. إصابة أسماء أبو اليزيد في أنفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت الفنانة أسماء أبو اليزيد، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، عن تعرضها لإصابة في أنفها.

ونشرت أسماء، صورة لها عبر "ستوري" حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها وهي مصابة في أنفها، وتبدو على وجهها ملامح الإرهاق، وتشير بعلامة النصر.

وعلّقت أبو اليزيد: "الحمد لله.. قدر ولطف".

وعُرض لأسماء أبو اليزيد مؤخرا الجزء الخامس من مسلسل "الآنسة فرح"، مع النجوم: رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، هبة عبد العزيز وجيلان علاء وغيرهم، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج.

وشاركت أسماء أبو اليزيد في رمضان 2022 بمسلسل "توبة"، مع النجوم: عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، ودياب وغيرهم، من تأليف ورشة "ملوك"، وإخراج أحمد صالح.