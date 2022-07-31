أول ظهور لـ منة عرفة بعد الطلاق من محمود المهدي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة منة عرفة، صورا جديدة هي الأولى لها بعد إعلان طلاقها من محمود المهدي.

"منة" ظهرت في أكثر من صورة نشرتها عبر "ستوري" حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت في إحداها مع الممثلة نور الغندور، وفي أخرى وهي تصفف شعرها.

وأعلنت الفنانة منة عرفة، انفصالها عن زوجها محمود المهدي للمرة الثالثة، وكتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، يوم الجمعة الماضي: "تم الطلاق رسميا وربنا يوفق الجميع".

واحتفلت الفنانة الشابة منة عرفة بعقد قرانها على محمود المهدي، في 30 يونيو 2021، وذلك بعد قصة حب جمعت بينهما.

وأعلن محمود المهدي، انفصاله عن الفنانة منة عرفة للمرة الأولى في نوفمبر 2021، عبر "ستوري" حسابه على موقع "إنستجرام": "تم الانفصال وكل حاجة قسمة ونصيب، وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها".

وبعدها بأيام، أعلن "المهدي" عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، عودته لمنة عرفة، قائلا: "الحمد لله.. دائما ثقتي في ربنا كبيرة، وشكرًا لكل واحد اتمنى الخير لينا.. ربنا يردهولك أضعاف والعكس لكل واحد شمت ربنا يردهولك أضعاف الأضعاف".

وأعلن محمود المهدي، انفصاله عن زوجته الفنانة الشابة منة عرفة، للمرة الثانية في 1 مارس 2022.

وفي 4 مايو 2022، أعلن محمود المهدي، عودته لزوجته الفنانة الشابة منة عرفة، بعد شهرين على انفصالهما.