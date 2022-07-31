شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى عبد الباقى: لن أترشح لمنصب نقيب الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم الفنان حلمى عبد الباقى عضو مجلس نقابة الموسيقيين الحالي، موقفه من الترشح لمنصب النقيب بعد اعتذار الفنان هانى شاكر، مؤكدا أنه لن يترشح متمنيا التوفيق للنقيب الجديد.

وقال حلمى عبد الباقى فى تصريح لـ"الخليج 365": "أنا مش هترشح لمنصب النقيب وأهم حاجة أشوف نقابتى بخير.. ربنا يولى من يصلح".

وقرر الاتحاد العام للنقابات الفنية الثلاثة "التمثيلية والسينمائية والموسيقية" برئاسة المخرج عمر عبد العزيز فتح باب الترشح على منصب نقيب المهن الموسيقية، فى جلسته المنعقدة الإثنين الماضى، بعد قبول استقالة الفنان هانى شاكر من المنصب ذاته، حتى يتسنى للاتحاد مخاطبة الجهات القضائية للإشراف على العملية الانتخابية.

ووافق مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات المهن "التمثيلية - السينمائية - الموسيقية" برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، في جلسته المنعقدة اليوم الإثنين، على قبول استقالة الفنان هانى شاكر من منصب نقيب المهن الموسيقية بعد إصراره على هذا القرار.