شكرا لقرائتكم خبر عن مطرب "ما فيش صاحب يتصاحب" يعتزل المهرجانات ويتجه للمدح والإنشاد الدينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد فترة اختفاء طويلة لمطرب المهرجانات فارس حميدة، والذى قدم من قبل عدة أغانى أشهرها "ما فيش صاحب يتصاحب"، بصحبة باقى أفراد فريقه، قرر مطرب المهرجانات الشاب اعتزال غناء المهرجانات، واقتصار غنائه على الإنشاد الدينى والمدح النبوى فقط.



فارس حميدة

وطرح حميدة أولى أنشوداته بعنوان «العليل.. فكيف السبيل إلى أن أتوب»، على موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات عبد الرحمن العامرى، وتوزيع محمد بدر، وتصوير مودي رجب.وكان فارس، روج لأولى أنشوداته، أمس، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الأجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليه قائلًا: «مع بداية عام هجري جديد نبدأ نحن بداية جديدة في عالم مليء بالخير والصالحين، وهو عالم الدعوة إلى الله، ونسأل الله الإخلاص في العمل».