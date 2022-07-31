لأول مرة ..شاهد أول ظهور علني لوالدة منة عرفة “المحجبة” التي وجه لها محمود المهدي تهمة خطيرة تسببت في طلاقه من إبنتها منة!!

كتب امير فتحي في الأحد 31 يوليو 2022 11:50 صباحاً - هذه هي المرة الثالثة التي ينفصل فيها الثنائي منة عرفة ومحمود المهدي خلال عام واحد من عقد قرانهما، لكن يبدو أن هذه المرة ستكون بلا رجعة، في ظل ما ذكره طليقها من إتهامات خطيرة لها ولوالدتها.

وعبر خاصية القصص القصيرة في حسابه على “إنستجرام” حيث أوضح المهدي أن تدخلات والدتها في حياتهما كانت سببا في طلاقهما.

وبدأ الجمهور بالبحث عن معلومات عن والدة النجمة منة عرفة، ويقوم “نورت” بنشر صورتها في أول ظهور علني لها مع إبنتها أثناء تكريمها في إحدى الفاعليات الفنّية قبل عدة سنوات،حيث أطلت بالحجاب.

منة عرفة ووالدتها وشقيقتها

وقد بدت والدة الفنانة الشابة منة عرفة غاضبة ومنفعلة في تلك الصور خلال الحفل، بسبب تدافع الصحفيين والمصورين على إبنتها “منة” لإتقاطهم لها العديد من الصور الفوتوغرافية بعد إستلامها الجائزة.

منة عرفة ووالدتها

محمود المهدي يتهم منة عرفة بالخيانة

وعلق محمود المهدى طليق الفنانة منه عرفة على خبر انفصالها بشكل رسمي؛ عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير “إنستجرام”.

وكتب محمود المهدي: “تم الطلاق خلاص للأسف كان في خيـانة وعديتها واضحك عليا في أول الجوازة وقتها علشان أحافظ على بيتي سكت وغير أمها سبب خراب البيت بسبب الفلوس عشان اللي بتصرف عليها منه وبسبب إني كنت رافض تشتغل في المجال ده”.

وأضاف: “وأمها مكانش عندها مانع تتنازل مقابل الفلوس بس كل حاجة بالدليل .. فضلت تحاول لحد ما خربت البيت وخدو فلوس مني كتير هي وأهلها واتهجموا عليا وخدوا العفش وبيعوني العربية واخواتها وكل حاجة بالدليل”.

وتابع طليق منة عرفة: «حقي عند ربنا وحسبي الله ونعم الوكيل في خراب البيوت أمها بس والله كل الفلوس اللي خدوها وكل حاجة عملتها هبينها وأنا ما طلعتش عمري اتكلمت من غير دليل أو إثبات بس للأسف وبجد علي غزلان ربنا نجاه واليومين دول هنزل الحجات للأسف أهلها بعد أما شلتهم وصرفت وعملت عملو اللي ما يتعملش معايا».

محمود المهدي يحذف منشوره المسئ لطليقته ووالدتها

قام محمود المهدي – طليق منة عرفة – بحذف منشوره الذي تحدث فيه عن خيانة طليقته الفنانة الشابة «بحسب ما قال عبر ستوري إنستجرام»، وقام المهدي بكتابة منشور أخر بعدها.

وكتب طليق منة عرفة، في منشوره عبر ستوري حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام: «حسبي الله ونعم الوكيل في كل أم ورا خراب بيت بنتها وكل همها الماديات بس ربنا يعوضني على كل خسارة خسرتها وثقتي في ربنا كبيرة لأني ما قصرتش بالعكس كنت بحافظ».

ويأتي خبر الطـلاق بعد مرور شهرين وأسبوع على إعلان محمود المهدي زواجه من منة عرفة، يوم 21 مايو الماضي.

وظهرت منة عرفة خلال الأيام الماضية بمفردها في عدة صور نشرتها من شواطيء مدينة دهب، حيث كانت تقضي إجازتها الصيفية.

في يونيو 2021 أعلنت منة عرفة ارتباطها رسميًا بالفنان محمود المهدي، وبعد عقد القران، وأثناء التحضير لحفل الزفاف، حدثت بينهما مشكلة كبيرة، وتم الانفـصال.

وشهدت علاقة منة عرفة وطلـيقها محمود المهدي عدة تصاعدات، حيث سبق لها الانفصال مرتين بعد عقد قرانهما، وتمهلا في اتخاذ خطوة الطلاق الرسمي، قبل حدوث الصلح أول أيام عيد الفطر الماضي، ثم الطلاق بعد أسبوعين من عيد الأضحى.

وكانت الفنانة منة عرفة قد كشفت مؤخرا أن الطلاق بينها وبين زوجه محمود مهدي لم يتم رسميا وذلك خلال حلولها ضيفة في برنامج “سابع سما” من تقديم راغدة شلهوب.

وكانت منة عرفة احتفلت بعقد قرانها على محمود المهدي، في 30 يونيو/حزيران 2021، بعد قصة حب جمعت بينهما، فيما أعلن محمود المهدي، بعد ذلك في أقل من عام، خبر انفصاله عنها للمرة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أما الطلاق الثاني فكان في الأول من مارس/آذار هذا العام 2022، ليعلن محمود المهدي انفصاله عن زوجته الفنانة الشابة منة عرفة، على إثر اتهامات طالت الفنان محمد نجاتي بأنه السبب وراء طلاقهما.

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