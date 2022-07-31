شكرا لقرائتكم خبر عن كريس روك يكشف كيفية تجاوزه واقعة صفعة ويل سميث فى حفل الأوسكار "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش الممثل الكوميدى كريس روك، البالغ من العمر 57 عامًا، كيف حاول تجاوز حادث صفعه النجم العالمى ويل سميث، فى حفل توزيع جوائز الأوسكار، وحسب ما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، جاء ظهور كريس بعد ساعات فقط من اعتذار نجم فيلم "King Richard" عن أفعاله فى مقطع فيديو تمت مشاركته عبر حسابه على "إنستجرام".

وقال روك، فى تصريحات عبر "CNN"، "الجميع يحاول أن يكون ضحية.. إذا ادعى الجميع أنهم ضحية، فلن يسمع أحد الضحايا الحقيقيين"، ثم تحدث ممثل Grown Ups عن أن تجربة التعرض للضرب من قبل سميث، وأضاف "كان علىّ العمل بعد الحادث بسرعة.. ذهبت إلى العمل فى اليوم التالى، لدى أطفال"، كما قال روك ساخرًا: "كل من يقول الكلمات مؤلمة لم يتعرض للكم فى وجهه أبدًا".

يأتى هذا بعدما فاجئ الممثل العالمى ويل سميث، متابعيه وجمهوره بعد مرور 4 شهور على واقعة ضربه الممثل كريس روك فى حفل الأوسكار، من خلال فيديو اعتذر فيه بشكل علنى للجميع عما فعله بحفل الأوسكار حينما صفع كريس أمام الجميع بعد دعابته الذى اعتبرها سميث بمثابة سخريته من زوجته.



كريس روك

ويل سميث أكد إنه حاول التواصل مع كريس بعدها والاعتذار، ولكن الرسالة الذى تلقاها من كريس كانت صادمة حيث أكد له الأخير: غير مستعد للحديث حاليا.

وأضاف ويل سميث موجها حديثه لكريس انا مستعد للحديث معه حينما يكون جاهزا للتواصل، واعتذر مرة أخرى لأنى خيبت أمال جمهورى بتصرفى، والذى لم يكن مقبولا أمام أى ظرف أو مبرر.