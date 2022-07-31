شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح قرطاج يهتز فرحا ورقصا بأغانى راغب علامة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك السوبر ستار اللبناني راغب علامة ليلة أمس بحفل غنائى في مهرجان قرطاج بتونس فى نسختة الـ56 ، واهتز مسرح قرطاج فرحا ورقصا بأغانى علامة الذي غنى باقة من اغانية التي يعشقها الجمهور التونسى القديمة والحديثة مثل حمد لله ع السلامة , يا بنت السلطان وقلبي عشقها واللي باعنا وغيرها.



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االجمهور التونسى فى قرطاج االجمهور التونسى فى قرطاج



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االجمهور التونسى فى قرطاج االجمهور التونسى فى قرطاج

وفي الندوة الصحفية التي أقيمت للنجم اللبناني بعد الحفل قال: إن بينه وبين تونس "قصة حب لا تخفى على أحد".وعبر علامة عن فرحه بحضور ثلاثة أجيال ضمن جماهير حفله: "لقد شاهدت الجدة والابنة والحفيدة معا داخل المسرح وغنوا معي جميعهم وهذا مشهد يبعث في فرحا لا يشرح بالكلام إنه الحب المتبادل بيني وبين جمهوري". كما اعرب علامة عن اندهاشة من الجمهور التونسى الذى كان يحفظ اغانية كلها عن ظهر قلب كله.