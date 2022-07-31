فن ومشاهير

مسرح قرطاج يهتز فرحا ورقصا بأغانى راغب علامة.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح قرطاج يهتز فرحا ورقصا بأغانى راغب علامة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك السوبر ستار اللبناني راغب علامة ليلة أمس بحفل غنائى  في مهرجان قرطاج بتونس فى نسختة الـ56 ، واهتز مسرح قرطاج فرحا ورقصا بأغانى علامة  الذي غنى باقة من  اغانية التي يعشقها الجمهور التونسى القديمة  والحديثة  مثل  حمد لله ع السلامة , يا بنت السلطان وقلبي عشقها واللي باعنا وغيرها.

c6fb2235-de26-4430-875e-4d49156f7696
 االجمهور التونسى فى قرطاج 

 

1c54f305-956b-4a99-a11c-9072688b77a1
 االجمهور التونسى فى قرطاج 

 

0458d7c7-a6b1-4771-9487-98fd78869aae
 االجمهور التونسى فى قرطاج 

 

ea81da6f-5064-452b-857b-7ee161f7dd2a
 راغب فى قرطاج 
61cddca8-e232-4633-bc0f-82a2a64fa05f
 راغب فى قرطاج 
2c2ad21d-073e-48f8-8a23-22079fd42674
 االجمهور التونسى فى قرطاج 

وفي الندوة الصحفية التي أقيمت للنجم اللبناني بعد الحفل قال: إن بينه وبين تونس "قصة حب لا تخفى على أحد".وعبر علامة عن فرحه بحضور ثلاثة أجيال ضمن جماهير حفله: "لقد شاهدت الجدة والابنة والحفيدة معا داخل المسرح وغنوا معي جميعهم وهذا مشهد يبعث في فرحا لا يشرح بالكلام إنه الحب المتبادل بيني وبين جمهوري". كما اعرب علامة عن اندهاشة  من الجمهور  التونسى الذى كان يحفظ اغانية كلها عن ظهر قلب كله.

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا