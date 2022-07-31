مسلسلات رمضان 2023.. محمد رمضان "العمدة" ومصطفى شعبان "بابا المجال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أعلن بعض الفنانين عن أعمالهم الفنية التي سيشاركون بها في موسم مسلسلات رمضان 2023، وهنا نستعرض الأعمال التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية:

أحمد مكي - الكبير أوي 7

أول المسلسلات التي تم الإعلان عن تقديمها في رمضان 2023، هو مسلسل "الكبير أوي 7" للنجم أحمد مكي، حيث كشفت أسرة العمل خلال الحلقة الأخيرة من مسلسل "الكبير أوي 6" عن الجزء السابع في رمضان 2023.

العمدة - محمد رمضان

كشف الفنان محمد رمضان، تفاصيل مسلسله الجديد "العمدة" في موسم رمضان 2023، الذي سيعود فيه ليتعاون مع المخرج محمد سامي تأليفا وإخراجا.

وقال رمضان، خلال حواره مع قناة "سكاي نيوز": "كما عوّدنا الجمهور أنا وسامي، سيليق هذا المسلسل بكل الطبقات والفئات الاجتماعية والعمرية، وبالتأكيد لن يشبه العمل قصة المسلسلات التي قدمناها سابقا".

وأوضح "رمضان" أنه يقدم في المسلسل "شخصية صعبة جدا"، لافتا إلى أنها تحمل اسم "جعفر العمدة"، والتي استمد المسلسل اسمه "العمدة" منها.

بابا المجال - مصطفى شعبان

أعلن الفنان مصطفى شعبان عن تعاقده على مسلسل "بابا المجال" والذي يشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

وكتب عبر صفحته بموقع "فيس بوك": "مسلسل بابا المجال، اللي ياكل الحرام، الحرام ياكله، رمضان 2023، إنتاج كمال أبوعلي، إخراج أحمد خالد موسى".

سوق الكانتو - أمير كرارة

وكشف السيناريست هانى سرحان عن مسلسله القادم فى رمضان، أثناء استضافته بالبرنامج الإذاعى "الراديو بيضحك" على راديو 90,90 مع الإعلامية فاطمة مصطفى: وقال: "بعمل على مسلسل سوق الكانتو واللى هيتعرض إن شاء الله فى رمضان القادم وتدور أحداثه فى حقبة زمنية قديمة وأنا سعيد أوى بالشغل على العمل ده وإن شاء الله يعجب الجمهور".

وتابع: "سوق الكانتو هو أول تعاون بيني وبين الفنان أمير كرارة بس إحنا اصحاب بقالنا سنين وكنا عايزين نشتغل مع بعض من فترة ".

ستهم - روجينا

كشفت النجمة روجينا عن البوستر المبدئي لمسلسلها في رمضان 2023، حيث يحمل اسم "ستهم"، وينتمي للدراما الصعيدية، وتجدد خلاله التعاون مع المخرج رؤوف عبد العزيز بعد مسلسل "انحراف" في رمضان الماضي.

الحشاشين - كريم عبد العزيز

وأعلن النجم كريم عبد العزيز، عن تقديمه مسلسل "الحشاشين" في رمضان 2023، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

نيللي كريم

وتعاقدت الفنانة نيللي كريم على مسلسلها في رمضان 2023، من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وتجسد خلاله لأول مرة دور امرأة صعيدية.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

وأعلن الفنان أحمد العوضي عن تعاونه مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز في مسلسل جديد بموسم دراما رمضان 2023، من تأليف ناصر عبر الرحمن، إخراج مصطفى فكري، وإنتاج "سينرجي" تامر مرسي.