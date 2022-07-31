فيديو| زينة تقود "سكوتر" على شاطئ البحر.. وهكذا علّقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة زينة، جمهورها ومتابعيها، مقطع فيديو ظهرت فيه تقود "سكوتر" على شاطئ البحر.

زينة نشرت الفيديو عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "أجواء الصيف".

يذكر أن آخر أعمال زينة مسلسل "كله بالحب" والذي عُرض في رمضان 2021، بطولة النجوم: أحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري وغيرهم، من تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد.

وتنتظر الفنانة زينة طرح فيلمها السينمائي الجديد "التاريخ السري لكوثر" بدور العرض، بطولة ليلى علوي، محسن محيي الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، عبدالرحيم حسن، وعدد من الفنانين، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.