من إيطاليا.. أحدث ظهور لـ ريم مصطفى (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة ريم مصطفى، جمهورها ومتابعيها، صورة من نزهتها في مدينة سيرميوني الإيطالية.

وأبدى المتابعون إعجابهم بإطلالة ريم مصطفى التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ومن بين التعليقات: "جميلة ما شاء الله، وحش الكون، جميلة جدا، قمر والله" وغيرها.

وشاركت ريم مصطفى في المسلسل الإذاعي الكوميدي "موس صلاح "مع الفنان أحمد فهمي، في موسم رمضان 2022، مع عمرو عبدالجليل، محمد ثروت، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، حمدي الوزير، منير مكرم، وحامد الشراب وغيرهم.

كما شاركت "ريم" أيضا في مسلسل "سوتس بالعربي" بطولة النجوم: آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، محمد شاهين، ريم مصطفى، تارا عماد، وهو مأخوذ عن النسخة الأمريكية والتي تحمل نفس الاسم، ومن تأليف محمد حفظي، وياسر عبدالمجيد، ومن إخراج عصام عبدالحميد.