فن ومشاهير

أمام برج إيفل.. منة فضالي تنشر صورا من رحلتها في فرنسا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها ومتابعيها، صورًا من رحلتها في العاصمة الفرنسية باريس.

ونشرت منة، الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها من أمام برج إيفل، وعلّقت: "باريس".

من ناحية أخرى شاركت الفنانة منة فضالي في بطولة فيلم "فارس" والذي عرض مؤخرا بالسينمات وتم رفعه بعد فترة قصيرة نظرا لتحقيقه إيرادات ضعيفة لم تتجاوز المليون جنيه.

فيلم "فارس" بطولة: أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، نهال عنبر، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، عابد عناني، ملك أحمد زاهر، رنا رئيس، باميلا الكيك، دارين حداد، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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