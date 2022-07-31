أمام برج إيفل.. منة فضالي تنشر صورا من رحلتها في فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها ومتابعيها، صورًا من رحلتها في العاصمة الفرنسية باريس.

ونشرت منة، الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها من أمام برج إيفل، وعلّقت: "باريس".

من ناحية أخرى شاركت الفنانة منة فضالي في بطولة فيلم "فارس" والذي عرض مؤخرا بالسينمات وتم رفعه بعد فترة قصيرة نظرا لتحقيقه إيرادات ضعيفة لم تتجاوز المليون جنيه.

فيلم "فارس" بطولة: أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، نهال عنبر، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، عابد عناني، ملك أحمد زاهر، رنا رئيس، باميلا الكيك، دارين حداد، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.