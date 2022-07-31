روجينا تهنئ جمهورها بالعام الهجري الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

هنأت الفنانة روجينا، جمهورها ومتابعيها، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1444هـ.

ونشرت روجينا، صورة لها عبر صفحتها الخاصة بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "كل عام وأنتم بخير، اللهم ارزقنا الصحة والستر والسعادة في العام الهجري الجديد، اللهم احفظ مصر وشعبها".

ومن ناحية أخرى عُرض للفنانة روجينا في رمضان الماضي 2022، مسلسل "انحراف" المأخوذ عن أحداث حقيقية، بطولة النجوم: سميحة أيوب، لوسي، أحمد فؤاد سليم، عبد العزيز مخيون، ويزو، محمد لطفي، رانيا محمود ياسين، محمد كيلاني، وأحمد صفوت وغيرهم، من تأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبد العزيز.