رضا حامد: ابني كلم عبد الرحيم كمال عشان يشغلني في مسلسل "جزيرة غمام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

قال الفنان رضا حامد، إن ابنه تواصل مع السيناريست عبد الرحيم كمال عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، لكي يضمه لفريق عمل مسلسل "جزيرة غمام" والذي عُرض في رمضان الماضي.

أضاف حامد، أثناء استضافته في برنامج "كلام الناس" على قناة "MBC مصر": "مباكلش عيش، حتى العيش مباكلوش، المصريين أجمل حاجة فيهم بيقولوا الحمد لله، حتى لو الدنيا مزنقة، الحقيقة برضه معارفي القدام تواروا عن الوسط الفني، لكن عندي ابن بيبقى قلقان عليا قوي، حاسس أن أبوه موهوب، وإنه كويس ومبيشتغلش، وشايف غيره بيشتغل كويس".

واستكمل: "فوجئت إنه كلم عبد الرحيم كمال مؤلف (جزيرة غمام) على صفحته، فقاله بابا رضا حامد، فالحقيقة هو كلمه ورد عليه، لإن غالبا الناس دي أي حد بيكلمهم مبيردوش، فهو رد الحمد لله، وقاله لا باباك ده نجم كبير وحاجة محترمة وفنان كبير، وإن شاء الله يكون معانا، وده اللي حصل يعني".

وأضاف: "ابني اللي بيتواصل يعني، فقولتله ليه عملت كده؟ قالي لا يا بابا، ما أنت مش عارف تتحرك، فبيتهمني إني مقصر في إن أنا مبتحركش، قولتله هتحرك أعمل إيه؟".

يذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي شارك فيها الفنان رضا حامد مسلسل "الزوجة 18" في رمضان 2019، وظهر بدور "المأذون" كضيف شرف.

مسلسل "جزيرة غمام" سيناريو عبد الرحيم كمال، إخراج حسين المنباوي، وعُرض في رمضان 2022، بطولة طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، رياض الخولي، أحمد أمين، ومي عز الدين وغيرهم.