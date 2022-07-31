ياسمين عبد العزيز والعوضي على البحر وميرنا جميل أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- وائل توفيق:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

روجينا

ظهرت الفنانة روجينا، بإطلالة أنيقة عبر حسابها على انستجرام، وعلقت: "كل عام وأنتم بخير، اللهم ارزقنا جميعا الصحة والستر والسعادة في العام الهجري الجديد، اللهم احفظ مصر وشعبها".

منة فضالي

خطفت الفنانة منة فضالي، الأنظار إليها بإطلالتها أثناء نزتها في باريس عبر حسابها على انستجرام، وعلقت "باريس".

مي سليم

ظهرت الفنانة مي سليم، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على انستجرام، ونالت إعجاب متابعيها وجمهورها.

نورهان

أطلت الفنانة نورهان على جمهورها ومتابعيها بإطلالة صيفية، عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور "انستجرام"، وعلقت: "قضيت أجمل وقت، شكر لكل العاملين لرعايتنا".

ميرنا جميل

شاركت الفنانة ميرنا جميل جمهورها ومتابعيها إطلالتها الأنيقة، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام"، وعلقت: "الروح مشرقة".

ميرنا نور الدين

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين أجمل إطلالاتها أثناء نزهتها الصيفية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

أحمد العوضي

شارك الفنان أحمد العوضي صور نزهته الصيفية رفقة زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

جميلة عوض

أطلت الفنانة جميلة عوض على جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالتها في إسبانيا، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ثراء جبيل

شاركت الفنانة ثراء جبيل جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها الصيفية، وظهرت بفستان أنيق، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ياسمين رئيس

أطلت الفنانة ياسمين رئيس على جمهورها ومتابعيها بإطلالة أنيقة حيث ظهرت في سيارتها، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".