حدث بالفن| مغني يتبرأ من أغانيه وبكاء فنان وخروج آخر من السجن ونجم الأهلي ممثل لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- عبد الفتاح العجمي:

نشر موقع الخليج 365، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ: مغني "مفيش صاحب يتصاحب" يتبرأ من أغانيه، بكاء محمد الشرنوبي على الهواء، "كيرة والجن" يتجاوز 92 مليون جنيه في شهر بدور العرض، وغيرها من الأخبار.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 أخبار فنية خلال 24 ساعة:

مغني "مفيش صاحب يتصاحب" يتبرأ من أغانيه ويتحول لمنشد ديني

أعلن مغني المهرجانات فارس حميدة، والذي شارك في غناء المهرجان الشهير "مفيش صاحب يتصاحب"، التوبة إلى الله والتبرء من الأغاني التي شارك فيها بالسنوات الماضية، والاتجاه إلى تقديم الأنشودات الدينية، حسب وصفه. إليكم التفاصيل..

بكاء محمد الشرنوبي على الهواء.. ما القصة؟

بكى الفنان محمد الشرنوبي، على الهواء، خلال حلوله ضيفا على برنامج "من القلب" عبر قناة "أبوظبي" الإماراتية. إليكم التفاصيل..

"كيرة والجن" يتجاوز 92 مليون جنيه في شهر بدور العرض

حقق فيلم "كيرة والجن" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، نجاحا كبيرا في شباك تذاكر أفلام عيد الأضحى 2022. إليكم التفاصيل..

"القاهرة السينمائي" يمنح المخرجة كاملة أبو ذكري جائزة فاتن حمامة للتميز في دورته الـ 44

قرر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، منح المخرجة القديرة كاملة أبو ذكري، جائزة فاتن حمامة للتميز، خلال فعاليات دورته الـ 44، المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل، وذلك تقديرا لما قدمته طوال مسيرتها الفنية التي انطلقت منذ تسعينيات القرن الماضي. إليكم التفاصيل..

أول صورة لـ طارق النهري بعد الإفراج عنه

أُطلق سراح الفنان طارق النهري، عصر السبت، تنفيذا للقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحمل رقم 329، بالعفو عن عدد من الصارد ضدهم أحكام قضائية، وبينهم "النهري". إليكم التفاصيل..

يسري نصر الله: محمد رمضان يتبرأ من "احكي يا شهرزاد" و"بيقول ندمان لهذا السبب"

استضاف الفنان عباس أبو الحسن في "حوارات مع عباس" والذي يعرضه عبر قناة البرنامج الخاصة على موقع "يوتيوب" المخرج الكبير يسري نصر الله، للحديث عن مشواره الفني، والأعمال التي قدمها، وآخرها مسلسل "منورة بأهلها" الذي عُرض على منصة شاهد VIP، تأليف محمد أمين راضي، بطولة ليلى علوي وغادة عادل وأحمد السعدني وباسم سمرة ومحمد حاتم. إليكم التفاصيل..

نجم "الأهلي" ممثل لأول مرة.. تفاصيل مشاركة أحمد بلال بـ"دوبامين" (خاص)

أعرب لاعب كرة القدم ونجم النادي الأهلي السابق كابتن أحمد بلال، عن سعادته كونه جزءا من تكوين شركة إيملاين مع المنتجة إيمان أبو الدهب، التي تواصل حاليا العمل على مسلسلها الثاني "دوبامين" بعد تقديم مسلسل "سوشيال" بطولة الفنان أحمد زاهر مؤخرا. إليكم التفاصيل..

مفاجأة.. ملحن "ولد الهلالية" يعتذر لـ أكرم حسني: أسأت التقدير ولم أتهمك بالسرقة (فيديو)

بعد أيام من إثارة الخلاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال تصريحات صحفية ومداخلات ولقاءات تليفزيونية، تراجع الملحن محمود المنسي عن تصريحاته السابقة والتي أكد خلالها أن لحن أغنية "للي" التي كتبها ولحنها الفنان أكرم حسني وغناها "الكينج" محمد منير يكاد يتطابق مع لحن أغنيته "ولد الهلالية" التي قدمها قبل 5 أعوام تقريبا. إليكم التفاصيل..

أصالة تتعاون مع تركي آل الشيخ في أغنية جديدة من ألحان وليد سعد

أعلنت المطربة أصالة نصري، عن تعاون جديد يجمعها مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال الفترة المقبلة. إليكم التفاصيل..

كيف علق نبيل الحلفاوي على حفل آمال ماهر بالعلمين الجديدة؟

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على أول حفل غنائي للنجمة آمال ماهر بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية، إذ أقيم الحفل مساء الجمعة، في أرينا العلمين الجديدة. إليكم التفاصيل..