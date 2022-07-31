أحمد السعدني: الأهلي فوق الجميع.. رجعوا موسيماني بسرعة بلا مكابرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

علّق الفنان أحمد السعدني، على تعادل النادي الأهلي في مباراته أمام نادي المقاولون العرب، مساء اليوم السبت، في لقاء ضمن مؤجل من الجولة الـ21 بدوري we المصري.

وكتب السعدني، عبر حسابه بموقع "تويتر": "جوزيه بعد ما كسب الزمالك 6 وخد إفريقيا الإدارة استغنت عنه، قعدنا 3 سنين في ضنك لحد ما رجع واكتسح، من أجل مصلحة الكيان رجعوا موسيماني بسرعة بلا مكابرة.. الأهلي فوق الجميع".

وسقط فريق الأهلي في فخ التعادل السلبي أمام نظيره المقاولون العرب، مساء اليوم السبت، في لقاء ضمن مؤجل من الجولة الـ 21 بدوري we المصري.

وبتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بينما وصل المقاولون العرب إلى 25 نقطة في المركز السادس عشر.