شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الجليل وإسلام إبراهيم ينضمان لفيلم "إصابة عمل" مع أمير المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنانان عمرو عبد الجليل وإسلام إبراهيم إلى أسرة فيلم "إصابة عمل" بطولة الفنان أمير المصرى، والذي انطلق تصويره يوم السبت الماضى بعد الانتهاء من التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة، حيث بدأ عمرو واسلام تصوير مشاهدها في أحداث العمل المقرر استئناف تصويره غداً الأحد.

فيلم "إصابة عمل" بطولة أمير المصرى، مايان السيد، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، إسلام ابراهيم وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد سمير مبروك وأحمد عادل سلطان وشاركت في الكتابة سحر غريب وإخراج عصام نصار، وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت كوميديى رومانسى.

يذكر أن عمرو عبد الجليل شارك في شهر رمضان الماضى بمسلسلين، هما "دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، وإخراج مجدي الهوارى، "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسنى، أيتن عامر، هنادى مهنى، هلا رشدي، حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة وتأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوى.

أما اسلام إبراهيم فشارك في مسلسل "راجعين يا هوى" خلال شهر رمضان الماضى، وهو بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.