بـ «المايوه».. هنادي مهنا تنشر صورة جديدة لها أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية.. شاهد كيف أطلّت!

كتب امير فتحي في الأحد 31 يوليو 2022 08:48 صباحاً - تألقت النجمات بالعديد من الصور على شاطىء البحر خلال إجازتهم الصيفية، وكان اللافت للانتباه ظهور العديد منهن بمايوه لتناسب أجواء البحر والشاطىء.

وهذا الموسم صيف 2022 ظهرت الكثير من الفنانات بـ”مايوهات” مختلفة لاقت ردود فعل كبيرة من قِبل متابعيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من أبرز النجمات اللاتي خطفن الانتباه خلال ظهورهن على البحر كانت الفنانة الشابة “هنادي مهنا” التي صورا من احتفالها بعيد ميلادها عبر خاصية الاستوري في حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت في إحدى الصور ترتدي مايوها محتشما “البوركيني” وتسبح في البحر بالتزامن مع غروب الشمس في مشهد طبيعي رائع الجمال، ويأتي ذلك بعد عدة أيام من نشر الفنانة هبة مجدي صورتها بمايوه بوركيني من نفس الماركة التي اشتهرت في الأسابيع الماضية بسبب غلاء سعر المايوه حيث يصل لـ ٤ آلاف جنيه.

واحتفلت هنادي مهنا بعيد ميلادها في الساحل الشمالي مع زوجها الممثل أحمد خالد صالح وعدد من أصدقائهما.

الجدير بالذكر أن النجمة الشابة قد تعرضت لشائعات عديدة، خلال الفترة الماضية، بسبب ظهورها في الأحداث الفنية من دون زوجها الفنان أحمد خالد صالح، وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي شائعة طلاقهما، إلا أنها نفت ذلك، من خلال ردها على تعليق لأحد متابعيها عبر “إنستجرام”، بعدما سألها: أين أحمد؟ فردت قائلة: “مش فاضي”.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة الشابة في الدراما هو “مسلسل مكتوب عليا” بـ رمضان 2022، حيث شاركت بطولته مع الفنان أكرم حسني، وآيتن عامر، وعمرو عبدالجليل، وحنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وهلا رشدي، ومحمود السيسي، وغيرهم، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا.

وكانت آخر أعمالها الإذاعية في موسم رمضان الماضي مسلسل بعنوان “رحلتي من الشك لبلطيم” مع زوجها أحمد خالد صالح، والذي كانت آخر أعماله في فيلم “العارف” ومسلسل “قصر النيل” في موسم رمضان الماضي.

وآخر أعمالها السينمائية كان فيلم “تماسيح النيل“، والذي شهد خلافات مادية كبيرة بين الفنانة الشابة هنادي ومهنا والشركة المنتجه دانا للإنتاج الفني والتوزيع، أدى إلى بلاغات متبادلة لمكتب النائب العام

فيلم “تماسيح النيل” من بطولة مصطفى خاطر، حمدي المرغني، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمد جمعة، كريم عفيفي، سليمان عيد، سوزان نجم الدين، بدرية طلبة، هنادي مهنا، ويزو، شريف حسني، سامية الطرابلسي، تأليف لؤي السيد، إنتاج راني مسحال ومن إخراج سامح عبد العزيز.

وتدور أحداث فيلم تماسيح النيل في رحلة نيلية وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد ركاب هذا المركب، وتتوالى بعدها الأحداث في إطار ملئ بالكوميديا والتشويق للكشف عن الحقيقة.

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