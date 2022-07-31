شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح ودينا وطرقان ومسار إجبارى نجوم مهرجان الأوبرا برومانى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة برنامج فعاليات مهرجان المسرح الرومانى بالإسكندية والذى يعود ليضئ الساحة الفنية بعد توقف استمر 3 سنوات بسبب جائحة كورونا وتنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر وبإشراف الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه فى الفترة من 5 حتى 10 أغسطس المقبل.

وقالت إيناس عبد الدايم، إن الفعاليات والانشطة الصيفية تسعى لاستكمال خطط تحقيق العدالة الثقافية فى مختلف المحافظات، وأضافت أنها توجه دعوة لكافة شرائح المجتمع خاصة الشباب لانتقاء المواد الابداعية الجادة والتى تحمل رسائل ايجابية تعمل على الارتقاء بالوجدان وتنمية وتطوير الوعى، مشيرة إلى أن مهرجانات الأوبرا الصيفية تعد رئة ومتنفساً للجمهور وتجمع الوان فنية ثرية ومتنوعة.

من جانبه قال رئيس الأوبرا، إن مهرجان المسرح الرومانى يشمل عروضا تضم أشكال ابداعية متعددة تقام على مدار 6 أيام متصلة ويحييها على التوالى الفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، المطربة وعازفة الفلوت الفلسطينية ناي برغوثي وفرقتها، محمد محسن وفرقته، دينا الوديدي وفرقتها، طارق العربي طرقان وأبناؤه وفريق مسار إجباري، وأضاف أنه جارى حاليا وضع اللمسات النهائية لفعاليات الدورة الـ 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والتى تشهد مفاجات فنية ومشاركات اولى لعدد من النجوم المصريين والعرب والفرق العالمية.