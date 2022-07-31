شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم السادس من Rick and Morty يطرح سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ عرض الموسم السادس من سلسلة الأنيميشن Rick and Morty، بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل، على شبكة Hulu، وذلك بعد أن طرح الموسم الخامس يوم 21 يونيو من العام الماضى 2021، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، ولم تعلن الشبكة عن عدد حلقات الموسم الجديد.

وتكون الموسم الخامس من مسلسل Rick and Morty على 10 حلقات، ووصلت مدتها إلى حوالى الـ 23 دقيقة.

المسلسل يدور فى عالم للكبار، الذين يعيشون مغامرات لا نهائية لـ ريك، وهو عالم عبقرى مدمن على الكحول والإهمال، مع حفيده مورتي، وهو صبي عمره 14 عامًا وليس ذكيًا جدًا، معا، يستكشفان الأكوان اللانهائية، مما يتسبب في الفوضى والوقوع في مشاكل.

سلسلة Rick and Morty من بطولة جوستين رويلاند، وسارة تشالك، وكريس بارنيل، وسبنسر جرامر، وتم إنشاء المسلسل بواسطة Dan Harmon و Roiland، اللذان يعملان أيضًا كمنتجين تنفيذيين في العمل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".