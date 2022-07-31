شكرا لقرائتكم خبر عن كيفن هارت ومارك والبيرج يشوقوا جمهورهم لأحدث أعمالهم Me Time والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة نت فليكس عن البرومو الدعائى الأول للفيلم الكوميدي Me Time والذى يقوم ببطولته كلاً من مارك ولبيرج وكيفن هارت، إذ يعتبر العمل بمثابة الظهور الأول لـ مارك في قالب كوميدي بعد فترة طويلة، وذلك خلال فيلم شوقت الشركة المنتجة الجمهور به عبر فيديو دعائى أظهر مواقف كوميدية عديدة بطلها الممثل كيفن هارت الذى يعد من أشهر ممثلي الكوميديا على مستوي العالم من خلال سلسلة من الأعمال المميزة الذى قام ببطولتها.



صور من العمل

من ناحية أخرى سبق وأكدت تقارير المواقع الأجنبية أن شخصية مارك ويلبيرج فى فيلم Our Man From Jersey ستكون قريبة للغاية من ملامح شخصية جيمس بوند العميل السري للمخابرات البريطانية، والذى تعد سلسلة أفلامه واحدة من أهم السلاسل حول العالم في تاريخ السينما، كما أشار التقرير إلى أن مؤلف الفيلم هو واحد من أهم مؤلفى الأفلام في هوليود والذى اقترن اسمه برائعة "safe house".



صور من الفيلم

كما سبق وكشف الممثل مارك والبيرج للمرة الأولى عن شعوره إزاء التطورات التي لحقت بجسده بعدما زاد بصورة كبيرة ليكون ملائم لتجسيد الشخصية الذى يلعبها ضمن فيلم Stu، وذلك أثناء حلوله ضيفاً على المذيع الشهير جيمى فالون ببرنامجه، حيث عرض الأخير صور لمارك والبيرج وهو يبدو بزيادة كبيرة علق عليها مارك بقوله : "لقد كان الأمر ممتع في البداية أثناء تناول الطعام ثم يكون كل شيء صعب".